Am Dienstag verschafften sich Unbekannte in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Hafenringstraße unweit zur Eversburger Straße.

Osnabrück (ots) - Die Täter montierten von acht LKW diverse Fahrzeugteile ab und entwendeten diese schließlich. Nur knapp drei Kilometer entfernt ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag (16:15 Uhr) und Mittwochmorgen (08:00 Uhr) ein weiterer Einbruchsdiebstahl. Die Täter drangen dabei gewaltsam in ein Gebäude an der Winkelhausenstraße unweit zur Straße "An der Netter Heide" ein und entwendeten diverses Werkzeug.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 0541/327-2215 entgegen.