Am Montagnachmittag um 13.55 Uhr, kam es in der Straße "Neuer Graben" Ecke "Am Struckmannshof" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Osnabrück (ots) - Der Flüchtige, ein Radfahrer befuhr mit seinem Zweirad verbotswidrig die Fußgängerfurt "Am Struckmannshof" in Richtung Hans-Böckler-Straße. Dort wich der Mann nach rechts aus und touchierte eine leicht versetzt hinter ihm fahrende andere Zweiradfahrerin. Infolgedessen fiel die Frau in das Heck eines rechts neben ihr im Einmündungsbereich stehenden Autos. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Am Auto entstand Sachschaden. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können sich unter 0541/327-2215 oder 0541/327-2515 zu melden.