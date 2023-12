Am Freitagmorgen gegen 08:03 Uhr ereignete sich auf der Vehrter Landstraße ein schwerer Verkehrsunfall.

Osnabrück (ots) - Eine 54- jährige Autofahrerin befuhr die Vehrter Landstraße in Richtung Belm und beabsichtige nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei touchierte sie einen 35- jährigen Radfahrer, der den linken Radweg in Richtung stadteinwärts befuhr. Der Zweiradfahrer verlor die Kontrolle über sein Rad und kam zu Fall. Er verletzte sich hierbei schwer. Der Verletzte wurde anschließen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.