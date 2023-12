Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen in der Osnabrücker Innenstadt.

Osnabrück (ots) - Für eine 85-jährige Autofahrerin kam nach einem Zusammenstoß mit der Betonwand einer Parkgarage jede Hilfe zu spät. Gegen 9.20 Uhr beabsichtigte die Dame aus Bad Rothenfelde mit ihrem VW Polo in die Kampgarage zu fahren, als sie vor der Schranke vermutlich das Gas- und Bremspedal verwechselte und mit Vollgas in eine Betonwand krachte. Die 85-Jährige erlitt schwere Verletzung und wurde zudem in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Mit starken Kräften gelang es der Feuerwehr, die Dame zu befreien. Für die Notärzte begann der Kampf um das Leben der Frau. Im Krankenhaus erlag die Seniorin wenig später ihren Verletzungen und starb. Die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle dauern derzeit an. Auch die Einfahrt der Kampgarage ist nach dem Unfall noch immer voll gesperrt, die Ausfahrt hingegen ist nicht betroffen. Das Unfallauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.