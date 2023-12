Am Dienstagabend kam es gegen 20:00 Uhr in der Goldkampstraße in der Nähe der dortigen Kirche zu einem Körperverletzungsdelikt.

Osnabrück (ots) - Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten schlugen und traten vier unbekannte Täter auf einen 17-Jährigen ein. Der junge Osnabrücker wurde dadurch leicht verletzt. Das Opfer und weitere Zeuginnen konnten anschließend vor den Tätern flüchten.

Die vier männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:



Täter 1:



- Ca. 180 cm groß

- Blond mit Mittelscheitel

- Schwarze Bomberjacke

- Blaue Jeans



Täter 2:



- 160-170 cm groß

- 14-15 Jahre alt

- Schwarze Haare

- Bartträger

- Schwarze Jacke, die im Dunklen reflektiert



Täter 3:



- 160-170 cm groß

- 14-15 Jahre alt

- Schwarze lockige Haare



Täter 4:



- Ca. 175 cm groß

- Ca. 15 Jahre alt

- Kurze schwarze Haare

- Oberlippenbart



Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet daher um Mithilfe und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3603 (tagsüber) oder unter 0541/327-2115.