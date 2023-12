Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Montagmittag gegen 12.55 Uhr offenbar Feuerwerkskörper in eine Hecke gesteckt haben.

Osnabrück (ots) - Durch die Explosion geriet das Gewächs im Boerskamp in Brand.

Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehr Wallenhorst gelöscht werden. Der Schaden wird auf Rund 400 Euro geschätzt.

Ein Passant befand sich zufällig in der Nähe der dortigen Realschule und beobachtete, wie die beiden männlichen Jugendlichen diverse Feuerwerkskörper gezündet und in die Hecke gesteckt hatten. Als die Pflanze infolgedessen Feuer fing, flüchteten die Heranwachsenden in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Flüchtigen machen können, sich bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530 zu melden.