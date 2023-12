Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr, kam es auf der Engter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Osnabrück (ots) - Eine 37-jährige Autofahrerin befuhr die Engter Straße aus Wallenhorst kommend in Richtung Engter und fuhr einer vor ihr fahrenden 60- jährigen Mofafahrerin auf.

Die Kleinkraftradfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Die Verletzte wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

Die Autofahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese melden sich bitte unter 05461/94530.