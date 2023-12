Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr kam es auf der Hansastraße zu einem Verkehrsunfall mit einem freilaufenden Hund.

Osnabrück (ots) - Eine 58- jährige Autofahrer befuhr die Hansastraße in Richtung Wallenhorst als das Tier unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Hund lief anschließend in unbekannte Richtung weg. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Ob das freilaufende Tier verletzt wurde ist bislang unklar.

Die Polizei bittet den Hundehalter oder Zeugen die Hinweise zu dem Tier geben können, sich bei der Polizei Bramsche unter 05461/94530 zu melden.