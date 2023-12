Am Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam zwischen 17:50 Uhr bis 19:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Zu den Maschwiesen" unweit zum Dörnter Weg ein.

Wallenhorst (ots) - Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Nicht einmal 500m entfernt kam es zu einer weiteren Tat. Die Eindringlinge verschafften sich hierbei zwischen Mittwochabend (18:00 Uhr) und Donnerstagmorgen (08:30 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Fürstenauer Weg unweit zum Lievskamp. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.