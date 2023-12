(vh) Seit Sonntagmorgen 03.00 Uhr wird in Delbrück-Lippling der 49-jährige Carsten G.

Delbrück (ots) - vermisst. Der Mann besuchte am Samstagabend zusammen mit seiner Lebengefährtin eine Feier in Salzkotten-Thüle. Gegen 03:00 Uhr fuhren die Beiden zu ihrer Wohnanschrift im Feriendorf Lippling. Während sie sich direkt ins Haus begab, wollte der 49-Jährige zunächst noch draußen verbleiben. Heute Morgen stellte die Lebensgefährtin fest, dass er offenbar nicht nach Hause gekommen ist, woraufhin sie die Polizei verständigte.



Nachdem die erste Suche im Nahbereich keinen Erfolg gebracht hatte, wurden zur Unterstützung ein Polizeihubschrauber sowie speziell ausgebildete Flächensuchhunde angefordert. Auch zahlreiche Kräfte der Feuerwehr unterstützen bei der Suche nach dem Vermissten. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an und konzentrieren sich auf den Bereich südlich des Feriendorfes. In dem Bereich wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen die Jacke des Vermissten aufgefunden.



Carsten G. ist 175 cm groß, hat kurze graue Haare und eine Stirnglatze. Er hat zudem einen Kinnbart und ist Brillenträger. Bekleidet ist der Mann mit einer blauen Jeans und braunen Schuhen.



Die Polizei fragt: Wo ist Carsten G. oder ein Mann, der dieser Beschreibung entspricht, seit Sonntagmorgen gesehen worden? Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell