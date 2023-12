(mb) Am Dienstagabend, 26.12.2023, ist ein Autofahrer auf dem Dahler Weg (K38) verunglückt.

Paderborn (ots) - Der 27-jährige Mercedes-Fahrer fuhr gegen 22.10 Uhr auf dem Dahler Weg von Paderborn in Richtung Dahl. Nahe der Einmündung Krumme Grund kam der Mercedes von nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Baumkrone brach ab und landete auf der Straße. Das Auto überschlug sich auf einem angrenzenden Acker und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte den Wagen selbständig verlassen. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann laut Alkoholtest und Alkoholeinwirkung stand wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein des 26-Jährigen sicher.



