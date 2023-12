(ah)Montag, 25.12.23, 07:30 Uhr, 33181 Bad Wünnenberg, Schäferstraße, Brand in Einfamilienhaus, Gegen 07:30 Uhr bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses eine Rauchentwicklung im Gebäude.

Bad Wünnenberg (ots) - Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr hatten sämtliche Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Heizungsanlage hatte vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen zunächst bei Verwandten in Büren unter.



