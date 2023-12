(md) Die Polizei Paderborn hat am Donnerstagmorgen, 21. Dezember, nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der Königsstraße drei Männer vorläufig festgenommen.

Paderborn (ots) - Ein weiterer Tatverdächtiger ist flüchtig.



Ein Zeuge meldete sich gegen 05.00 Uhr per Notruf bei der Polizei. Er hatte verdächtige Personen beobachtet, die mit zwei Sporttaschen aus dem Mehrfamilienhaus gelaufen waren. Die eingesetzten Polizeikräfte entdeckten vor dem Haus drei verdächtige Personen an einem geparkten Mercedes. Zwei der Personen, 23 und 21 Jahre alt, konnten die Beamten stellen und festnehmen. Die dritte Person flüchtete. Bei der Durchsuchung der im Auto abgestellten Sporttaschen entdeckten die Beamtinnen und Beamten eine größere Menge an Cannabis. Die Drogen wurden sichergestellt.



Am Nachmittag desselben Tages rief dann der der 23-jähriger Bewohner der Wohnung bei der Polizei an, um den Einbruch anzuzeigen. Die Beamten entdeckte innerhalb der Räumlichkeiten weitere Drogen und Hinweise auf einen gewerbsmäßigen Handel mit den Betäubungsmitteln. Auch der 23-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.



Gegen die drei Männer wurden Strafanzeigen gestellt. Die Suche nach dem noch flüchtigen Mann dauert an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell