(mb) Zahlreiche Baumaschinen haben Einbrecher über das lange Wochenende von einer Baustelle im Wohngebiet "Springbach Höfe" entwendet.

Paderborn (ots) - Auch am Recyclinghof an der Driburger Straße waren Täter aktiv.



Auf einem Baustellengelände an der Bergmann-Michel-Straße brachen die Täter zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen einen Geräte-Container auf. Sie entwendeten Akku-betriebene Baumaschinen, andere Baugeräte und Werkzeuge.



Etwa 500 Meter weiter am Recyclinghof Driburger Straße fiel am Dienstagvormittag das offenstehende Eingangstor auf. Der Schließmechanismus war zerstört worden. Die Täter hatten das Tor aufgeschoben. Laut ersten Erkenntnissen wurde auf dem Gelände nichts gestohlen. Am vergangenen Freitagmittag war das Tor zuletzt geschlossen worden.



In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen genommen.



