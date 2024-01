(mb) Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die über das Wochenende ein Fitness-Studio an der Steubenstraße völlig demoliert haben.

Paderborn (ots) - Die Täter sind über eine Fluchttreppe zu einem Fenster des über einer Reifenhandlung liegenden Studios gelangt. Sie schlugen das Fenster ein und stiegen in die Räumlichkeiten der Sportanlage. Im Thekenbereich durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Ob etwas daraus entwendet wurde ist nicht klar.

Innerhalb des Studios schlugen die Täter sämtliche Verglasungen und Spiegel ein. Sie beschädigten nahezu alle Sportgeräte und Teile des Inventars. Zudem verschütteten die Einbrecher eine stark übelriechende Substanz, vermutlich Buttersäure. Sie müssen sich zuvor längere Zeit am Tatort aufgehalten haben.



Da zunächst unklar war, ob durch die Säure Gesundheitsgefahren bestanden, forderte die Polizei die Feuerwehr an, die die Räumlichkeiten mit Schutzanzügen und Atemschutz betrat und entsprechende Messungen durchführte.



Der angerichtete Sachschaden beträgt laut ersten Schätzungen bis zu 100.000 Euro.



Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Samstag, 22.00 Uhr, und Dienstag, 06.45 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.



