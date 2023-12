(mb) In der Nacht zu letztem Freitag ist an der Detmolder Straße ein Geschäftseinbruch verübt worden.

Paderborn (ots) - Der Täter gelangte durch ein seitliches Fenster in den an der Ecke Brukterer Weg gelegenen E-Zigaretten-Laden. Sie stahlen etliche Packungen mit Zubehör und Flüssigkeiten für E-Zigaretten sowie das Wechselgeld aus der Kasse. Vermutlich flüchtete der Einbrecher durch ein Fenster schräg zur Detmolder Straße.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



