(ah)Freitag, 15.12.23, 17:00 Uhr, 33100 Paderborn, Fliederweg, Einbruch in Einfamilienhaus, In der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag kam es im Fliederweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Paderborn (ots) - Die Täter gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus, in dem sie offensichtlich nach Diebesgut suchten. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.



