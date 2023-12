(ah)Freitag, 29.12.23, 23:30 Uhr, 33129 Delbrück, Rainfarnweg, Einbruch in Einfamilienhaus, In der Zeit vom 23.12.23 bis Freitagabend, 23:30 Uhr wurde im Rainfarnweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Delbrück-Schöning (ots) - Unbekannte Täter hebelten ein Fenster des Hauses auf und gelangten so in die Innenräume. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/306-0 entgegen.



