(vh) Am Freitagnachmittag sind in Paderborn, Hövelhof und Wewer Einbrüche in Wohnhäuser verübt worden.

Kreis Paderborn (ots) - In zwei Fällen blieb es beim Versuch. Die Einbrecher nutzten jeweils die Abwesenheit der Bewohner, um die Taten zu begehen.



In der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:15 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße Auf der Lieth auf. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck.



In Wewer, in der Straße Zur Warthe, wurde in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:55 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Auch hier wurde alles durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet.



Zwischen 15:00 - 18:30 Uhr stiegen die Einbrecher in Wewer in der Straße Lehmstich über ein rückwärtiges Fenster im Erdgeschoss des Hauses ein. Hierzu stellten sie eine Leiter an, schoben die herunter gelassene Jalousie nach oben und hebelten anschließend das Fenster auf. Entwendet wurde in diesem Fall nichts, da die Wohnung derzeit unbewohnt ist.



Um 18:30 Uhr stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Gütersloher Straße in Hövelhof bei ihrer Rückkehr fest, dass die Haustür offen steht. Unbekannte Täter hatten diese im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr aufgetreten. Offenbar hatten dann die beide Hunde im Haus angeschlagen, sodass die Täter das Haus nicht betreten haben.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.



Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz



