(mb) Nach dem tödlichen Brand in einem Wohnhaus an der Straße Im Winkel haben Brandermittler und ein Sachverständiger am Montagmorgen das beschlagnahmte Haus untersucht.

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots) - Die Experten gehen mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Brand durch eine brennende Kerze oder eine glimmende Zigarette entstanden ist.



Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die beiden im Haus aufgefundenen Verstorbenen zu obduzieren, hat das Paderborner Amtsgericht entsprochen. Die Untersuchungen der Gerichtsmedizin sollen am Donnerstag erfolgen.



Den Sachschaden schätzt die Polizei vorläufig auf etwa 80.000 Euro.



Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell