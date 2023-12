(mb) An der Marienstraße ist am frühen Sonntagmorgen (03.12.2023) eine 18-jährige Frau von einem Mann belästigt und geschlagen worden.

Paderborn (ots) - Das Opfer musste im Krankenhaus versorgt werden und eine Operation steht noch bevor.



Die 18-Jährige verließ in Begleitung einer weiteren jungen Frau gegen 04.55 Uhr ein Lokal an der Marienstraße. Sie gingen in Richtung Marienplatz und wurden in Höhe des Weberberg von einem Mann angesprochen. Der Fremde wurde zudringlich und riss dem Opfer das T-Shirt herunter. Als die 18-Jährige sich verteidigte, schlug ihr der Täter mit der Faust heftig gegen den Kopf. Das Opfer verletzt ging zu Boden.

Gemeinsam mit einem weiteren Mann ergriff der Täter die Flucht. Die verletzte 18-jährige erlitt eine Nasenfraktur und eine Platzwunde. Sie wurde noch am Morgen ambulant im Krankenhaus behandelt und muss noch operiert werden.



Der Täter war südländischen Typs mit dunklem Teint. Er war 18 bis 22 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und hatte braune Augen sowie einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sweatshirt-Jacke, hellblauer Jeans, weißen Schuhen und einer schwarzen Kappe.



Sein ebenfalls südländisch aussehender Begleiter trug eine hellen, langen Winter-Daunenmantel. Er hatte einen Vollbart, ebenfalls eine dunkle Kappe auf und eine schwarze Tasche/Beutel dabei.



Laut bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Tatverdächtige mit seinem Begleiter vor der Tat im Bereich der Lokale nahe des Tatorts aufgehalten.



Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und weitere Hinweise auf den Tatverdächtigen. Sein Begleiter wird als Zeuge gesucht. Möglicherweise wurde das Geschehen zufällig gefilmt. Die Videos wären wichtige Beweismittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell