(mb) Ein Alleinunfall auf der Ebbinghauser Straße forderte am Freitagmorgen zwei Schwerverletzte.

Borchen-Dörenhagen (ots) - Um 08.10 Uhr fuhr ein 60-jähiger VW-Polo-Fahrer auf der K1 von Ebbinghausen in Richtung Dörenhagen. In einer Linkskurve kam das Auto vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlicher Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte seitlich frontal gegen einen Straßenbaum. Ein Vorderrad riss dabei ab. Auf einem Acker blieb der total beschädigte Wagen auf der rechten Seite liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer (46) waren eingeklemmt. Die Feuerwehr musste das Dach des Polo abtrennen, um die Schwerverletzten aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort kamen die Verletzten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. Die Ebbinghauser Straße war bis 11.00 Uhr gesperrt.

Die Polizei stellte fest, dass der Polo auf der Hinterachse mit Sommerreifen ausgerüstet war.



Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte darf nur mit Winterreifen oder Ganzjahres- beziehungsweise Allwetterreifen gefahren werden, die mit dem Alpine-Symbol, einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke, gekennzeichnet sind. Bis Ende September 2024 dürfen bei winterlichen Straßenverhältnissen auch noch Reifen mit M+S Kennzeichnung gefahren werden, wenn diese bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt wurden. Wer auf glatten Straßen mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert neben der erhöhten Unfallgefahr ein Bußgeld zwischen 60 und 120 Euro sowie einen Punkt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell