(ah)Dienstag, 26.12.23, 11:30 Uhr, 33184 Altenbeken, Osttorstraße, Brand eines Gasgrills, Um 11:30 Uhr wollte ein Bewohner eines Einfamilienhauses seinen Gasgrill in Betrieb nehmen.

Altenbeken-Schwaney (ots) - Dabei kam es zu einer Verpuffung. Bei dem Versuch, den Grill vom Haus weg in den Garten zu ziehen, löste sich die Gasflasche und rollte eine Kellertreppe herunter. Dabei geriet die Flasche in Brand. Durch das Feuer wurden sowohl die Kellertür als auch ein Fenster und der angrenzende Kellerraum in Mitleidenschaft gezogen. Alle Bewohner hatten bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr das Haus bereits verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand.



