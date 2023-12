(mh) Der Sturm, der seit Donnerstagnachmittag, 21. Dezember, über den Kreis Paderborn hinweggezogen ist, verlief bislang glimpflich.

Kreis Paderborn (ots) - Einzig bei einem Unfall auf der Wewersche Straße (L756) zwischen Paderborn-Wewer und Alfen wurden zwei Autoinsassen leichtverletzt. Insgesamt zählte die Polizei Paderborn 70 Einsätze im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, und Freitagmorgen, 22. Dezember, 08.00 Uhr. Die K16 im Haarener Wald ist aktuell noch zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Büren-Brenken wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.



Auf der Wewersche Straße fuhr eine 41-jährige Frau am Donnerstag gegen 18.20 Uhr mit einem Seat Ibiza in Fahrtrichtung Wewer. Sie erkannte zu spät, dass aufgrund des Sturms ein Baum auf die Fahrbahn gefallen war und fuhr über den Baumstamm. Dabei wurden die Fahrzeugfront und der Unterboden des Autos stark beschädigt. Der PKW verlor Betriebsstoffe, die sich auf der Fahrbahn verteilten.



Kurze Zeit später fuhr eine 56 Jahre alte Frau in einem Skoda Karoq an der Unfallstelle vorbei in Richtung Alfen. Das Fahrzeug brach aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe aus und rutschte in den Straßengraben. Die Fahrerin des Seats wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Ihr 16-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls eine leichte Verletzung und wurde vor Ort medizinisch betreut. Die 56-jährige Frau blieb unverletzt.



Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Skoda blieb fahrtauglich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahme war die Wewersche Straße komplett gesperrt.



Abgesehen von dem Unfall lief das Sturmgeschehen im Kreis Paderborn glimpflich ab. Die überwiegende Zahl der Einsätze beläuft sich auf umgestürzte Bäume, Äste oder weitere Dinge, die als Hindernisse auf Fahrbahnen lagen. Die K16 im Haarener Wald ist zwischen Bad Wünnenberg-Haaren und Büren-Brenken aktuell noch wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell