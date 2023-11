(mb) Die Untersuchungen des Brandorts am Frankfurter Weg durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Paderborner Kripo haben als Ursache eine Brandstiftung ergeben.

Paderborn (ots) - Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen.



In der Nacht zu Mittwoch (29.11.2023) hatte ein Feuer eine Gewerbehalle völlig zerstört. In dem Gebäude waren ein Matratzenstudio, eine Autowerkstatt und eine Pizzeria untergebracht. Der Sachschaden liegt deutlich über zwei Millionen Euro.



Am Donnerstag suchten ein Sachverständiger und Kriminalbeamte am Brandort nach der Ursache. Sie fanden heraus, dass der Brand von einem im hinteren Bereich am Gebäude stehenden Altpapier-Container ausging. Sehr wahrscheinlich wurde das Papier im Container in Brand gesetzt. Die Flammen griffen auf ein Rolltor über und setzten schließlich die gesamte Halle in Brand.



Das Feuer war mehreren Passanten gegen 00.25 Uhr aufgefallen. Die Flammen schlugen zu diesem Zeitpunkt schon sehr hoch.



Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die vor 00.25 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des späteren Brandorts gesehen haben. Jede noch so unbedeutend erscheinende Beobachtung kann dabei für die Ermittlungen wichtig sein.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.



