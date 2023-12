(mb) Ein missglücktes Überholmanöver auf der L776 fordertet am Donnerstag zwei Schwerverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge.

Büren (ots) - Mit einem Skoda-Fabia Kombi fuhr eine 22-jährige Frau gegen 11.25 Uhr auf der Landstraße in Richtung Paderborn. Sie überholte einen Lkw, den ein 61-Jähriger fuhr, auf dem zweispurigen Streckenabschnitt zwischen A44 und Anschlussstelle Wewelsburg. Kurz vor dem Übergang von zwei auf eine Fahrspur scherte sie vor dem Lastwagen ein. Dabei touchierte die junge Fahrerin die linke vordere Ecke des Lkw mit der rechten Fahrzeugseite und geriet ins Schleudern. Der Skoda kollidierte zunächst mit den Leitplanken auf der rechten Seite und schleuderte dann nach links in den Gegenverkehr. In Höhe der Sperrfläche kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes Oldtimer. Das 280er-SL-Cabrio hatte der 59-jährige Fahrer gerade erst gekauft und befand sich auf der Überführungsfahrt.



Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch der Mercedes-Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Um den Cabrio-Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien, musste die Feuerwehr das Hardtop abnehmen. Mit zwei Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn und Soest gebracht.



An den Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Am Lkw entstand nur leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Die L776 war bis 13.30 Uhr zwischen dem Kreisverkehr an der A44 und der Abfahrt Wewelsburg gesperrt.



