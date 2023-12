(mb) Fünf Verletzte im Alter von 18 bis 20 Jahren sind die Bilanz eines Alleinunfalls, der sich am Montagabend auf der Haarener Straße ereignet hat.

Borchen (ots) - Gegen 20.00 Uhr fuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Limberg ortsauswärts und bog nach rechts auf die Haarener Straße ab. Bei dem Abbiegemanöver geriet der junge Fahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der 728er BMW driftete über die Haarener Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das mit insgesamt fünf Personen besetzte Fahrzeug prallte gegen ein Straßenschild und kippte an der Böschung auf die rechte Seite und gegen einen Baum. Der Fahrer und seine Mitfahrer (19/19/20) sowie eine Mitfahrerin (18) zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte die Verletzten am Unfallort. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Paderborn und Salzkotten gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



