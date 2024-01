(mb) An Silvester und Neujahr sind in Paderborn fünf Einbrüche in Wohnungen verübt worden.

Paderborn (ots) - Die Bewohner einer Parterre-Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Pohlweg verließen das Haus am Silvesterabend gegen 18.30 Uhr. Bei ihrer Rückkehr um 23.15 Uhr stellte sie fest, dass eine Terrassentür aufgebrochen worden war. Ob etwas gestohlen wurde ist unklar.



In drei Wohnhäusern an der Bernard-Manegold-Straße in Schloß Neuhaus, der Londoner Straße in Sennelager und an der Böckstiegel-Straße im Wohngebiet Springbach Höfe waren die Bewohner in der Silvesternacht nicht daheim. Sie kehrten im Laufe des Neujahrstages zurück und entdeckten die Taten. In einem Fall war eine Scheibe der Haustür eingeschlagen worden. Durch ein Küchenfenster und ein Kellerfenster gelangten die Täter in die anderen Häuser. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck. In einem Fall auch eine Playstation und ein Handy.



Einen weiteren Einbruch bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Margaretenstraße am Neujahrsabend. Sie waren bereits am vergangenen Freitag verreist. In ihrer Abwesenheit waren die Täter auf die Garage geklettert und hatten ein Fenster eingeschlagen. Schränke und Schubladen standen bei Tatentdeckung offen. Auch hier wurden Bargeld und Schmuck entwendet.



Schon letzten Freitag hatte die Polizei Wohnungseinbrüche an der Balhornstraße und der Mallinckrodtstraße aufgenommen. In diesen beiden Fällen wurde vermutlich nichts entwendet. Über weitere Einbrüche in der Woche hat die Polizei bereits berichtet.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.



Die Polizei Paderborn bietet kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz und hat viele Informationen dazu im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell