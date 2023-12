(mb) An der Pater-Freitag-Straße ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mercedes C 300 entwendet worden.

Altenbeken (ots) - Der Besitzer parkte den Pkw am Dienstag gegen 21.45 Uhr auf einem Stellplatz vor seinem Wohnhaus. Am nächsten Morgen fiel der Diebstahl gegen 08.00 Uhr auf.

Der schwarze Mercedes C 300 Black Edition, Baujahr 2021, hatte ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Künzelsau (KÜN).

Das Auto ist mit einem keyless-go-System ausgestattet. Vermutlich nutzten der oder die Täter das Funksignal der Autoschlüssel, um den Wagen zu öffnen und zu starten.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



Informationen zum Schutz vor Autodiebstahl hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance



Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell