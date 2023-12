(vh) Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend erlitten zwei Personen, darunter eine Notärztin, leichte Verletzungen.

Paderborn (ots) - Gegen 20:55 Uhr befuhr eine 42-jährige VW Caddy-Fahrerin die Straße "Alte Schanze" in Richtung Wewer und beabsichtige, nach links auf die B1 in Richtung Paderborn aufzufahren. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Notarztwagen, der auf dem Rückweg von einem Einsatz war. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 56-jährige Notärztin, die als Beifahrerin im Notarztwagen saß, erlitten infolge des Verkehrsunfalles leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden beide Verletzte in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 24.000,- EUR.



