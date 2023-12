(mh) Nach den Ausschreitungen während des Fußballspiels zwischen dem SC Paderborn 07 und Hansa Rostock in der Home-Deluxe-Arena am Freitagabend (15.

Paderborn (ots) - Dezember), hat sich die Zahl der verletzten Einsatzkräfte erhöht.



Die Polizei Paderborn geht aktuell von 24 verletzten Beamtinnen und Beamten aus. Eine Polizistin musste mit einer Schnittwunde in einem Paderborner Krankenhaus behandelt werden. Die Zahl der verletzten Ordnungskräfte ist über das Wochenende auf 13 Personen angestiegen. Der 59-jährige Zuschauer, der von einem der Randalierer aus der Rostocker Anhängerschaft eine Treppe heruntergestoßen worden war und dabei eine schwere Kopfverletzung erlitt, hat das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.



Die Polizei Paderborn bittet weitere Zuschauer, die im Rahmen der Krawalle im und am Stadion zu Schaden gekommen sind, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.



Beim Zweitligaspiel des SC Paderborn 07 gegen Hansa Rostock kam es am Freitagabend zu schweren Ausschreitungen von rund 150 Hansa-Anhängern im Gästebereich der Home-Deluxe-Arena. Neben starken Sachbeschädigungen im und am Stadion wurden die eingesetzten Einsatzkräfte massiv mit Gegenständen beworfen. Der Einsatz von Pyrotechnik seitens der Rostocker sorgte zudem für eine zweimalige Spielunterbrechung. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter laufen.



