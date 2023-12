(mb) Die Brandursache des Feuers, das letzte Woche eine Gewerbehalle am Frankfurter Weg zerstört hat, bleibt laut aktuellem Ermittlungsergebnis ungeklärt.

Paderborn (ots) - Anhand eines im Zuge der Untersuchungen gesicherten Videos konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Demnach ist das Feuer nicht wie zunächst vermutet in einem Altpapier-Container entstanden, sondern im Inneren des Gebäudes ausgebrochen. Aufgrund der enormen Brandzehrung im Bereich des Brandherdes lässt sich die Ursache nicht mehr bestimmen. Ein technischer Defekt als Brandursache ist ebenso möglich wie eine Form von Brandstiftung. Aufgrund des von der Polizei veröffentlichten Zeugenaufrufs gingen keine Hinweise bei der Kripo ein.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.



In der Nacht zu Mittwoch (29.11.2023) hatte ein Feuer die Gewerbehalle völlig zerstört. In dem Gebäude waren ein Matratzenstudio, eine Autowerkstatt und eine Pizzeria untergebracht. Der Sachschaden liegt deutlich über zwei Millionen Euro.



