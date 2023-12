(mb) Die polizeilichen Ermittlungen nach der Auffindung des verstorbenen Vermissten bei Lippling sind vorläufig abgeschlossen.

Delbrück-Lippling/Paderborn (ots) - Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor. Eine Obduktion soll jetzt genaue Erkenntnisse zur Todesursache bringen. Laut Paderborner Staatsanwaltschaft sind die Untersuchungen der Gerichtsmedizin für kommenden Freitag angesetzt.



Am Montagmittag (11.12.2023) hatte die Polizei bei Suchmaßnahmen die Leiche eines 49-jährigen Mannes entdeckt, der am Sonntag vermisst gemeldet worden war.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell