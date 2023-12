(md) Die heute durchgeführte Obduktion an dem am Montag, 11.12.2023 tot aufgefundenen Vermissten bei Lippling hat die ersten polizeilichen Ermittlungen bestätigt.

Delbrück-Lippling/Paderborn (ots) - (vgl. Pressebericht vom 12.12.2024, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5670803).



Anhaltspunkte für äußere Gewaltanwendung oder Fremdverschulden am Tod konnten durch die Obduzenten der Rechtsmedizin Münster nicht gewonnen werden. Es konnten indes Anzeichen dafür gefunden werden, dass der Tod durch Unterkühlung eingetreten ist.



Das abschließende Gutachten der Rechtsmedizin sowie die weiteren Untersuchungsbefunde bleiben abzuwarten.



Am Montagmittag (11.12.2023) hatte die Polizei bei Suchmaßnahmen die Leiche eines 49-jährigen Mannes entdeckt, der am Sonntag, 10.12.2023 vermisst gemeldet worden war( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5669658).



