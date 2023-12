(mb) Bei einem Sturz auf der Dubelohstraße hat eine E-Bike-Fahrerin am Sonntagabend schwere Verletzungen erlitten.

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - Die 58-jährige Radlerin fuhr gegen 19.55 Uhr in Richtung Sennelager. Sie fuhr laut Zeugenangaben auf der Straße und wollte kurz nach der Einmündung Dietrichstraße nach rechts auf den Geh- und Radweg wechseln. Am Bordstein stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.



