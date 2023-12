(md) Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen und an denen Gedränge herrscht, sind bei Taschendieben beliebt.

Paderborn (ots) - Daher war die Polizei Paderborn am Mittwoch, 06.12.2023 gemeinsam mit der Bundespolizei am Bahnhof und in der Paderborner Innenstadt unterwegs, um Besucher auf das Problem aufmerksam zu machen und um Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann.



"Die Täter gehen oft arbeitsteilig vor und entkommen im Gedränge unerkannt, noch bevor der Diebstahl bemerkt wird. Sie arbeiten professionell und brauchen oft nur wenige Sekunden um Geldbörsen, Handys und andere Wertgegenstände aus Taschen und Bekleidung zu stehlen", erklärt Kriminalhauptkommissarin Monika Freff. Ihr Kollege, Kriminalhauptkommissar Randolf Latusek ergänzt: "Taschendiebe haben nicht nur zur Weihnachtszeit Saison, sondern sind das ganze Jahr über aktiv."



Beispielsweise ist auch der Supermarkt "gern genommenes Terrain" für Langfinger. So geschehen beispielsweise Ende November, als eine Frau an einem Elsener Supermarkt gerade ihre Einkäufe im Auto verstaute. Im geöffneten Kofferraum hatte sie auch die Geldbörse abgelegt, die entwendet wurde. Möglicherweise hat sich hier ein Dieb den regen Personen- und Fahrzeugverkehr auf dem Parkplatz zu Nutze gemacht.



Tipps zur Vorbeugung:



Nehmen Sie bei einem Bummel über den Weihnachtsmarkt nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.



Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere immer in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.



Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.



Rechnen sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe sie ablenken wollen, um sie zu bestehlen.



Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie plötzlich angerempelt oder

"in die Zange" genommen werden oder wenn sie von Unbekannten

angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer!



Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo in der Geldbörse (schon gar nicht auf der Zahlungskarte).



Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an

Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.



Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.



Auch nachts sind Taschendiebe aktiv! Lassen Sie ihre Tasche in Lokalen oder Discos nicht unbeaufsichtigt. Vorsicht, wenn ihnen Fremde zu nahekommen oder beim Tanzen anrempeln - sie könnten es auf ihr Portmonee abgesehen haben!



Weitere Informationen:

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-schlagen-auch-in-supermaerkten-zu

https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-gegen-taschendiebstahl

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs/



