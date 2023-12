Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Paderborn (mb) Am Mittwoch hat die Polizei eine 61-jährige Hövelhoferin festgenommen, die im Verdacht steht, einen blühenden Drogenhandel betrieben zu haben.

Hövelhof (ots) - Bei einer Durchsuchung ihres Wohnhauses fanden die Drogenfahnder rund 10 Kilogramm verschiedenster Drogen. Gegen die Tatverdächtige wurde Haftbefehl erlassen.



Dem Ermittlungserfolg gehen wochenlange Ermittlungen voraus. Konkrete Hinweise eines Zeugen sowie Angaben von Anwohnern und weitere Recherchen erhärteten den Verdacht, dass aus einem normalen Wohnhaus in Hövelhof Drogen vertrieben werden. Die Erkenntnisse deuteten auf den Handel mit Cannabis aber auch Heroin hin. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse der Paderborner Kripo beantragte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus.



Am Mittwochmorgen standen die Drogenfahnder mit dem Gerichtsbeschluss vor der Haustür. Auf Vorhalt, dass jetzt eine Durchsuchung des Hauses nach Drogen stattfinde, gab sie an, sie habe nichts mit Drogen zu tun.

Das war allerdings schnell widerlegt. In verschiedenen Räumen und Behältnissen entdeckten die Polizisten Drogen aller Art. Offensichtlich hatte die Tatverdächtige noch versucht, eine Tasche mit Betäubungsmitteln zu verstecken.



Mit der Vielfalt unterschiedlicher Drogen und den Mengen, die im Haus gefunden wurden, hatten die Ermittler nicht gerechnet.



600 Gramm Heroin und knapp ein Kilo weitere Opiate, über ein halbes Kilo Kokain, fast zwei Kilo Marihuana und Haschisch sowie hunderte von Methadon-Tabletten und 4,5 Kilo bislang noch nicht bestimmter Substanzen, lassen auf einen breit gefächerten Handel schließen. Selbst das als äußerst gefährlich geltende Fentanyl hatte die mutmaßliche Dealerin im Angebot.



Neben den Drogen fanden die Beamten verstecktes Bargeld. Mehrere tausend Euro und sämtliche Drogen wurden beschlagnahmt.



Unter dem Tatverdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen nahmen die Polizisten die 61-Jährige fest.

Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, der am Donnerstag beim Paderborner Amtsgericht erlassen wurden. Die Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.



Im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen die 61-Jährige laufen Verfahren gegen weitere Personen, die mit oder für die Frau mit Drogen gehandelt haben sollen.



Weitere Ermittlungserfolge auch in anderen Drogenverfahren



Vor wenigen Wochen hat die Paderborner Drogenfahndung zwei Tatverdächtige (28/29) aus Albanien festgenommen. Im Rahmen eines größeren geplanten Polizeieinsatzes in Borchen-Dörenhagen, bei dem auch Diensthunde eingesetzt waren, hatten die Einsatzkräfte etwa sechs Kilogramm Cannabis sichern können. Auch die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.



