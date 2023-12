(mh) Die Polizei Paderborn hat ein Upload-Portal freigeschaltet, über das Zeugen ab sofort Fotos und Videos zu Tathandlungen während der Ausschreitungen rund um das Fußballspiel zwischen dem SC Paderborn 07 und Hansa Rostock (Freitag, 15.

Paderborn (ots) - Dezember, Home-Deluxe-Arena) hochladen können. Gesucht werden insbesondere Fotos und Videos von Tathandlungen gegen Einsatzkräfte und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sowie Tathandlungen, die zu den massiven Sachbeschädigungen an der Arena geführt haben. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Hinweise, die zur Identifizierung der Täter beitragen könnten.



Das Hinweisportal ist über die URL https://nrw.hinweisportal.de/ erreichbar. Die Benutzung ist selbsterklärend. Der Upload der Fotos und Videos kann anonym oder mit Angaben von Personalien erfolgen. In einem Freitextfeld können weitere Informationen eingetragen werden. Darüber hinaus bittet die Polizei weiterhin Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.



Bei den Ausschreitungen, die während des laufenden Zweitligaspiels stattfanden, hatten rund 150 Randalierer aus dem Hansa-Gästeblock 24 Polizistinnen und Polizisten, 13 Ordnungsdienstmitarbeiter sowie einen Zuschauer verletzt und massive Sachbeschädigungen in und an der Paderborner Arena verursacht. Die Polizei hat mit der EK "Kogge" eine Ermittlungskommission eingesetzt.



