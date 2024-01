(mb) Nach einem Raubüberfall, der im Januar 2023 auf die Tankstelle am Kreisverkehr Geseker Straße/Upsprunger Straße verübt wurde (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5423044), hat die Polizei Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Salzkotten (ots) - An dem Sonntagabend (22.01.2023) kam der Täter maskiert mit einem FFP2-Mundschutz in den Tankstellen-Shop. Er wartete, bis ein Kunde das Gebäude verließ. Dann drohte der Räuber dem Tankwart (18) mit einem Messer und forderte Geld. Mit einigen Scheinen als Beute verließ der Täter normal gehend die Tankstelle in Richtung Kreisverkehr. Seine weitere Fluchtrichtung ist unbekannt.



Mit Gerichtsbeschluss sind jetzt Fotos aus der Überwachungskamera der Tankstelle zur Fahndung nach dem Tatverdächtigen freigegeben worden. Die Bilder zeigen den maskierten Mann. Sie sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/123648



Die Polizei fragt:



Wer erkennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu deren derzeitigen Aufenthalt machen?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



