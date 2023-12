(mb) Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, gemeinsam mit weiteren Tätern im Juli 2023 zwei Männer auf dem Bürener Marktplatz überfallen zu haben (Polizeibericht vom 24.07.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5565421) .

Büren (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 23. Juli 2023, bedrohte die Tätergruppe zunächst einen 50-jährigen Mann mit einem Messer. Das Opfer musste Bargeld von seinem Konto abzuheben.

Knapp zwei Stunden später überfielen die gleichen Täter einen 39-Jährigen und raubten ihm sein Portmonee und sein Handy.



Ein Tatverdächtiger wurde in der Nacht von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Fotos sind jetzt mit Gerichtsbeschluss zur Öffentlichkeitsfahndung frei gegeben worden und sind im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/122752 .



Die Polizei fragt:



Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.



