(mh) Die Polizei Paderborn hat am Donnerstag (14.

Paderborn (ots) - Dezember) Schwerpunktkontrollen zum Thema Drogen- und Alkohol am Steuer durchgeführt. An der Bielefelder Straße zwischen Schloß Neuhaus und Sennelager wurden 113 Fahrer kontrolliert und sechs Blutproben angeordnet. Die Kontrollen, die zum europaweiten Polizei-Netzwerk "Roadpol" gehören, verliefen vom frühen Mittag bis in die Abendstunden.



Bei den sechs durchgeführten Blutproben besteht der Verdacht, dass die Fahrer ihr Fahrzeug unter Alkohol- oder Drogeneinfluss führten. Ein Handwerker in einem Fiat Ducato wollte sich dieser Kontrolle zunächst entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Bulli auf der Dubelohstraße gestoppt werden. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann eine geringe Menge an Drogen bei sich trug und zudem keine Fahrerlaubnis besaß. Im Rahmen der Kontrollen erwischte die Polizei einen weiteren Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein anderer Verkehrsteilnehmer nutzte sein Handy während der Fahrt. Einmal war Ladung nicht ausreichend gesichert. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.



Im Kreis Paderborn ereigneten sich im Zeitraum von 2019 bis September 2023 insgesamt 4.595 Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Dabei verloren 51 ihr Leben, 1.264 Personen erlitten schwere Verletzungen. Bei 298 dieser Verkehrsunfälle waren Alkohol oder Drogen ursächlich. Sie zählen neben dem Abbiegen, Vorfahrt und Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen.



