(md) Am Donnerstag, 21.12.2023 hat eine 83-jährige Frau im Zuge eines Telefonbetruges Schmuck und Gold an die Täter übergeben.

Kreis Paderborn (ots) - Gegen 11:00 Uhr riefen Unbekannte die Seniorin an. Das Telefonat dauerte mehr als eine Stunde, während des Gesprächs wechselten die Gesprächspartner laut ihrer Aussage mehrfach. Unter anderem soll aber auch ihr Sohn am Telefon gewesen sein. Dieser weinte, äußerte sich nur eingeschränkt, teilte aber mit, dass er eine Frau überfahren habe, jetzt in Haft sei und gegen eine Kaution von 50.000 Euro freigelassen würde.



Man schlug der Geschädigten vor, auch Schmuck zu nehmen, wenn sie so viel Bargeld nicht habe. Diesen solle sie in Paderborn übergeben. Als die Seniorin erwiderte, dass sie kein Auto fahre, verabredete man die Abholung bei ihr zu Hause. Das Telefonat und damit der massive Druck auf das Opfer wurden gehalten, bis der Abholer bei der Dame klingelte und sie ihm Schmuck und Gold übergab.



Der Mann, die die Gegenstände abgeholt hat, wird als ausländischer Phänotypus beschrieben. Er soll schwarze, kurze Haare gehabt haben und eine schwarze Jacke getragen haben. Ein Bart oder eine Brille waren nicht vorhanden.



Hier nochmal die eindringliche Warnung vor dieser und anderen Varianten der "Telefonbetrugsmaschen", bei denen es beispielsweise um Einbrecherbanden oder Krankenhauskosten für schwer Verletzte Angehörige geht:



Niemals - absolut NIEMALS - fordert die Polizei am Telefon oder auch per WhatsApp Bargeld, egal wofür. Es handelt sich immer um Betrüger.



"Lassen Sie sich nicht in die Irre führen, auch wenn Ihnen die Geschichte des Polizisten am Telefon noch so glaubhaft erscheint. Passen Sie auf - die Täter machen Angst, bauen erheblichen Druck auf und lassen nicht locker. Legen Sie sofort auf und wenden Sie sich persönlich an eine vertraute Person oder direkt an die Polizei!"



Weitere Informationen zum Thema Telefonbetrug: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell