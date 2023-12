(mb) Am Donnerstag sind zwei Autoinsassen bei einem Verkehrsunfall auf der Lippstädter Straße verletzt worden.

Salzkotten-Verlar (ots) - Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito auf der Delbrücker Straße in Richtung Holsen. Beim Überqueren der Kreuzung Lippstädter Straße missachtete er die Vorfahrt einer Autofahrerin. Die 56-jährige BMW-Fahrerin war auf der Lippstädter Straße in Richtung Lippstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallte der Bulli frontal in die linke Seite des BMW. Der Pkw schleuderte einige Meter weiter und blieb mit einem starken Seitenschaden quer auf der Straße stehen.



Die Fahrerin und ihr Beifahrer (75) erlitten leichte Verletzungen. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Geseke. Der Vito-Fahrer blieb unverletzt.



Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Die Kreuzung musste bis 12.55 Uhr gesperrt werden.



