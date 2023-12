(mb) Am Montagmorgen haben Schneeverwehungen auf ansonsten gut geräumten Straßen für Verkehrsgefahren gesorgt.

Bad Wünnenberg-Haaren/Büren (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Haaren und Büren erlitten vier Autoinsassen Verletzungen. Ein weiterer Glätteunfall endete mit Totalschaden.



Gegen 07.30 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit einem Mercedes Vaneo auf der Bürener Straße (L756) von Bad Wünnenberg-Haaren in Richtung Büren. Etwa 800 Meter nach dem Kreisverkehr Piepenberg bremste die junge Fahrerin auf einer Schneeverwehung und geriet ins Schleudern. Der Mercedes geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen aus Büren entgegenkommenden Audi A4, der von einer 22-jährigen Frau gefahren wurde. Beide Fahrerinnen sowie die Mitfahrerinnen (18/19) im Mercedes zogen sich Verletzungen zu. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten zur ambulanten in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. An den beteiligen Fahrzeugen entstanden Totalschäden.

Die Landstraße war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Nachdem die Unfallstelle geräumt war dauerte die Sperrung weiter an, da sich ein Lkw beim Wenden festgefahren hatte. Gegen10.30 Uhr war die Straße wieder frei.



Auf der Bürener Straße zwischen Büren-Steinhausen und Geseke-Eringerfeld verunglückte um 09.00 Uhr eine 26-jährige Nissan-Micra-Fahrerin. Sie kam auf Schneeverwehungen und verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Der Kleinwagen schleuderte herum und kam nach links von der Straße ab. Mit dem Heck voraus kollidierte das Auto mit einem Telefonmasten und dann frontal mit einem Baum.

Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden.



Der Gesamtsachschaden beider Glätteunfälle liegt bei etwa 30.000 Euro.



