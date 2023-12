(mb) Am Freitag letzter Woche, 15.12.2023, hat sich auf der B1 zwischen Schloß Neuhaus und Elsen ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet.

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - Die Polizei sucht einen weißen BMW und Unfallzeugen.



Eine 19-jährige Golf-Fahrerin fuhr gegen 17:50 Uhr auf der B1 in Richtung Elsen. Kurz hinter der Anschlussstelle Dubelohstraße musste sie aufgrund eines Rückstaus auf dem rechten Fahrstreifen anhalten. Ein in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen fahrender BMW wendete verbotswidrig. Das Auto prallte mit dem Heck in die linke Seite des Golf. Ohne anzuhalten fuhr der weiße BMW mit PB-Kennzeichen in Richtung Detmold davon. Der Wagen müsste am Heck beschädigt ein. Den Schaden am Golf schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.



Sachdienliche Hinweise zum Unfall und Angaben zu dem flüchtigen BMW sowie dessen Insassen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



