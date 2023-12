(mb) In ein Reihenhaus am Dümmerweg ist am ersten Weihnachtsfeiertag, Montag, 25.12.2023, eingebrochen worden.

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - Die Bewohner verließen das Haus gegen 14.00 Uhr und kehrten um 19.00 Uhr zurück. In diesem Zeitraum näherten sich die Täter über den Hinterhof und gelangten auf die Terrasse. Sie brachen die Terrassentür auf und suchten in mehreren Räumen nach Wertsachen. Die Einbrecher stahlen Bargeld und flüchteten durch die aufgebrochene Tür in unbekannte Richtung.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.



Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell