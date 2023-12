(mb) Am Wochenende, 15.

Bad Wünnenberg (ots) - bis 17.12.2023, sind in Helmern und Haaren Einbrüche in Wohnhäuser verübt worden.



An der Blumenstraße in Bad Wünnenberg-Helmern verließen die Bewohner ihr Einfamilienhaus am Freitagabend gegen 19.00 Uhr. Bei ihrer nächtlichen Rückkehr um 01.30 Uhr stellte sie den Einbruch fest. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und im Haus nach Wertsachen gesucht. Sie entkamen unerkannt durch die Terrassentür.



Am Sonntag drangen Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bad Wünnenberg-Haaren an der Paderborner Straße ein. Die Bewohner waren zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr nicht daheim. In ihrer Abwesenheit brachen die Täter sowohl die Haustür als auch die Wohnungstür auf. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Beute.

In beiden Fällen entwendeten die Einbrecher Bargeld und Schmuck.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



Bei akut verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten oder an Wohngebäuden sollte die Polizei sofort per Polizeiruf 110 verständigt werden.



Informationen und Beratungen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn hier im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz



