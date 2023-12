(mb) Am Mittwoch sind zwei Wohnungseinbrüche in Mehrparteienhäusern verübt worden.

Paderborn (ots) - An der Straße Zur Schmiede verließen die Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gegen 13.00 Uhr das Haus. Bei ihrer Rückkehr um 20.30 Uhr stand die Wohnungstür offen und die gesamte Wohnung war durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt. Anwohner hatten gegen 18.00 Uhr laute Geräusche im Treppenhaus gehört - möglicherweise vom Aufbrechen der Wohnungstür.



Von 17.45 Uhr bis 21.30 Uhr war in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Grünebaumstraße niemand zugegen. In diesem Zeitraum brachen Einbrecher die Wohnungstür auf. Sie durchsuchten Schubladen und Schränke der gesamten Wohnung. Der Inhalt wurde teilweise herausgerissen. Beute machten die Täter in diesem Fall nicht.



In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.



