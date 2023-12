(mb) An der Leuschnerstraße Ecke Elsener Straße ist vermutlich in der Nacht zu Dienstag ein Zigarettenautomat geknackt worden.

Paderborn (ots) - Eine Passantin meldete den beschädigten Automaten am Dienstagmorgen um 09.15 Uhr bei der Polizei. Am Tatort stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Zigarettenautomat aufgebrochen worden war. Die Geldkassette war leer und sämtliche Zigarettenschachteln fehlten.



Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222





Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell