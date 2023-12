Am heutigen Donnerstag kam es gegen 17:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in Stromberg.

Stromberg (ots) - Ein 26-jähriger Mann beschädigte zunächst den Außenspiegel eines PKW und bedrohte kurz darauf eine Insassin mit einem Teleskopschlagstock.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort flüchtete der aggressive Beschuldigte fußläufig, konnte jedoch nach kurzer Nacheile durch einen Diensthund aufgehalten werden. Da der Mann versuchte, auf den Diensthund einzutreten und schlussendlich mit Fäusten auf diesen einschlug, kam es zum Biss durch den Hund. Der 26-Jährige konnte schließlich durch die Kräfte fixiert werden. Er erlitt lediglich leichte Verletzungen am Arm und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.